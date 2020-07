Lavoro, si prospetta un 2020 tutto in salita

(Teleborsa) - Un inizio d’anno tutto in salita e un secondo semestre che si preannuncia incerto, questa la fotografia delin Italia che emerge dallsul mercato del lavoro nel primo semestre 2020.Fortemente influenzato dallache ha paralizzato diversi settori, ilsi è chiuso con una importante contrazione del mercato del lavoro: da gennaio a giugno leda parte dellepubblicate su InfoJobs, piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, hanno registrato unrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Un calo diffuso e piuttosto uniforme, sia rispetto alle regioni, sia rispetto ai settori e alle categorie professionali. La pandemia sembra infatti avere colpito in maniera abbastanza democratica, risparmiando solo la categoria professionale, che registra un +48,5% rispetto al primo semestre 2019.Nel complesso primo semestre 2020 la ricerca da parte delle aziende, secondo quanto emerso dall’Osservatorio InfoJobs, si è concentrata soprattutto sulleprofessionalie addetti alla produzione (20,9%), seguita da(9,1%),(8,9%).La flessione dell’offerta di lavoro ha riguardato in generalee ad emergere nella top 5 delle Regioni che hanno pubblicato più offerte si sono confermate, nonostante Covid-19,(33,2%),15,8%),(14%), Piemonte(8,9%), Lazio (6,5%). Per le province, la classifica vede nell’ordine Milano (14,1%), Roma (5,4%), Torino (4,9%), Bergamo (4,1%) e Bologna (4%).Su InfoJobs nel primo semestre sono comunque state pubblicate in totale, segno che il lavoro, pur avendo subito un rallentamento, continua ad esserci."Stiamo vivendo un momento storico critico e dal nostro osservatorio non possiamo che prevedere un secondo semestre dominato dall’incertezza" commenta, Head of Job di InfoJobs.