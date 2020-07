SACE-Simest con Intesa SP sostengono export in Messico di Olimpia 80

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, che insieme costituiscono il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione delhanno sostenuto insieme al’esportazione indi un impianto per la produzione di tubi saldati e impianto di accumulo orizzontale per tubi ad alta frequenza, entrambi realizzati dalla piacentinaGrazie all’azione congiunta dei tre soggetti finanziari,, società controllata all’85% dal Gruppo Intesa Sanpaolo, ha finalizzato unacon un cliente messicano, offrendo unaad un costo molto competitivo. La struttura finanziaria dell’operazione ha beneficiato, infatti, dellaper il rischio del credito del cliente messicano e delin conto interessi a fondo perduto, che ha consentito di minimizzare il costo finanziario dell’intera operazione.“Affiancare le aziende esportatrici nella vendita dei loro beni all’estero, strutturando operazioni commerciali in linea con le aspettative e le esigenze dell’acquirente finale, permette di aumentare la competitività e di semplificare la gestione amministrativa delle imprese italiane” - ha commentato, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo e presidente di Exetra.“In un momento di forte rallentamento del commercio mondiale e forte volatilità – ha dichiarato, Chief Mid Market Officer di SACE – è sempre più importante per le aziende italiane associare alla qualità delle forniture pacchetti finanziari competitivi dando la possibilità ai buyer di dilazionare l’investimento nel medio lungo periodo. Ed è proprio qui che SACE diventa un partner fondamentale delle nostre aziende per affrontare i mercati esteri con sicurezza e competitività”.“La disponibilità di un contributo all’export completamente gratuito, che minimizza e talvolta azzera il costo finanziario dell’operazione di sconto, è una delle risposte del sistema italiano a supporto dell’internazionalizzazione e delle esportazioni delle imprese. – ha dichiarato, Amministratore Delegato di SIMEST – Una misura che, soprattutto nell’attuale contesto di forte incertezza, può fare la differenza, in particolar modo per le piccole aziende che vogliono restare competitive sui mercati internazionali.”