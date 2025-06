Export imprese italiane: SACE sigla intesa con Banco Santander México

(Teleborsa) -, gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato un Memorandum of Understanding conuno dei principali gruppi bancari europei e uno dei più grandi a livello mondiale, durante ilalla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteridel segretario all'Economia messicanoe di numerosi partner istituzionali e imprenditoriali di entrambi i Paesi.L'intesa, firmata daamministratore delegato di SACE,vicepresidente di Corporate and Investment Banking di Banco Santander e, Global Executive director di Transactional Banking di Banco Santander, ha l'obiettivo di facilitare le opportunità di collaborazione e rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali di entrambe le parti. L'accordo stabilisce unaper promuovere investimenti, ampliare l'accesso al credito e alle garanzie e promuovere la partecipazione congiunta a progetti industriali e infrastrutturali. Incoraggia, inoltre, l'adozione di tecnologie italiane in settori chiave messicani, con attenzione alla condivisione di informazioni e competenze di interesse comune."La collaborazione con Banco Santander rappresenta un passo significativo che apre nuove opportunità reciprocamente vantaggiose per la crescita economica dei due Paesi e favorisce ulteriormente le relazioni commerciali tra Italia e Messico, Paese GATE ad alto potenziale per l'export italiano e porta di accesso in tutta l'area dell'America Latina" ha dichiarato"Questo accordo – ha dichiarato– rappresenta un passo significativo per il commercio bilaterale: promuove la crescita degli investimenti in Messico, fornisce un concreto supporto finanziario e la gestione di riduzione del rischio per le aziende italiane che desiderano espandersi in un mercato dinamico come quello messicano. Grazie alla partnership con SACE e tramite le nostre competenze bancarie, abbiamo la possibilità di fornire ai nostri clienti una gamma più completa di soluzioni finanziarie. Potenzieremo l'infrastruttura per garantire pagamenti transnazionali più efficienti, assicurando una solida gestione della liquidità e soluzioni personalizzate di trade finance. Questi strumenti e servizi creeranno nuove opportunità di business per le parti coinvolte e contribuiranno alla crescita di entrambe le economie".