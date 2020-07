Whirpool, a Napoli operai in corteo

(Teleborsa) - E' in corso di svolgimento il corteo degli operai della Whirlpool contro la decisione dell'azienda di chiudere, alo stabilimento diSfilano con gli striscioni, il tricolore, tamburi e ledi: bambini, nonni, figli e genitori degli operai che rischiano di perdere il lavoro per la decisione dei vertici aziendali di dismettere ildove vengono prodotte lavatrici di alta gamma, una delle quali è disegnata su uno striscione con la scrittaIn, insieme ai lavoratori del sito produttivo di Napoli est, anche gli operai degli altri. Sono arrivati in città, già da ieri, per mostrare vicinanza e solidarietà ai colleghi partenopeo e contro il rischio che la multinazionale americana, un po' alla volta, decida di chiudere anche altre sedi. Vengono da Varese, Melano, Siena, Comunanza, Pero e Cassinetta. Presenti anche delegazioni di lavoratori diIl corteo, partito dalla stazione di Mergellina, raggiungerà la sede del Consolato statunitense, dove è in programma unIntanto, nel pomeriggio di ieri, mercoledì, si è riunito ail coordinamento nazionaleper discutere leda adottare nella dura vertenza in corso, in vista della manifestazione di domani e dell'incontro fissato ilaldello