Whirlpool, sindacati chiedono rispetto Piano industriale

(Teleborsa) - Si riunisce oggi pomeriggio, mercoledì 22 luglio, ai il coordinamento nazionale Whirlpool dper discutere le strategie da adottare nella dura vertenza in corso, in vista della manifestazione di domani e dell'ial Ministero dello Sviluppo economico.chiedono alla multinazionale di rispettare ilconcordato nelin sede istituzionale, ritirando la decisione di chiusura dello stabilimento dile continue delocalizzazioni delle funzioni di staff e più in generale il disimpegno dal nostro Paese, e chiedono al Governo di schierarsi con ie di smetterla di propinare fantasiose reindustrializzazioni. Domani si terrà alle 10:00 dinanzi al Consolato americano una manifestazione, a cui parteciperanno delegazioni provenienti dagli stabilimenti di ogni parte di Italia. Lavoratori campani, lombardi, marchigiani e toscani sanno quindi uniti nelPresente anche una delegazione delladi Torino, già colpita da una decisione analoga di chiusura e da un fallimentare piano di reindustrializzazione. Infine parteciperanno delegazioni di molte aziende della provincia di Napoli, non solo per esprimere la loro solidarietà, ma per la consapevolezza del valore simbolico e sistemico che la vertenza Whirlpool ha acquisito per un territorio già così