Itabus accende l'estate, nuovi servizi verso principali località turistiche

(Teleborsa) - Con l'estatei suoi viaggiatori verso le mete più ambite della stagione. La società, parte del Gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di6 nuovi collegamenti da e per Gallipoli (collegata con Roma, Napoli e Salerno), aumento dei servizi verso la Calabria (località quali Sibari e Crotone), raddoppiati i collegamenti diretti per le mete siciliane di Messina e Catania da 4 a 6, introdotti 2 viaggi ogni giorno sulla costa Adriatica con fermate a Cattolica, Riccione e Rimini, 2 servizi quotidiani con Pompei e Sorrento dalle principali città italiane (come Torino, Milano, Bologna, Roma).n’estate che si prospetta migliore della passata (che già aveva fatto registrare cifre record) all’insegna di una crescita sia di spostamenti interni che di arrivi dall’estero. Proprio per i turisti che si sposteranno in aereo, sono attesi solo tra giugno e settembre 27 milioni di turisti aeroportuali (circa 19 di questi provenienti dall’estero) , Itabus conferma i collegamenti tra le principali città italiane e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Bergamo Orio Al Serio, Venezia Marco Polo e Catania Fontanarossa. Vacanzieri che arrivano anche via mare, motivo per cui Itabus (in sinergia con Italo) serve i porti di Napoli, Venezia e Civitavecchia in connessione con le navi di MSC Crociere.“L’estate appena iniziata sta facendo registrare una grande voglia di Italia. Turisti da tutto il mondo arrivano e vogliono visitare le nostre città e raggiungere le nostre coste. Abbiamo attivato questi nuovi servizi proprio per portare i viaggiatori nelle località maggiormente richieste. Abbiamo connessioni con treni e navi, raggiungiamo le principali stazioni dell’Alta Velocità, i maggiori aeroporti italiani e porti strategici per tutto l’indotto crocieristico. Stiamo crescendo in Italia ed in Europa, soddisfacendo le esigenze dei passeggeri” commentaAmministratore Delegato di Itabus.