GEDI Gruppo Editoriale, semestre in perdita sconta oneri e svalutazioni

GEDI Gruppo Editoriale

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con una, che scontadi avviamenti di testate (impairment test) ed oneri daconfrontandosi con una perdita di 19,1 milioni relativa al 2019. Al netto di questi effetti, il risultato è negativo per 25,7 milioni rispetto agli 0,8 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.Le voci non ricorrenti - svalutazioni e oneri da ristrutturazione, colpiscono anche il, che evidenzia una perdita di 129 milioni, ed ilconsolidato, negativo per 11,6 milioni.Dl lato deisi registra un. I ricavi derivanti dalle attività digitali rappresentano complessivamente il 14,2% del fatturato consolidato (18,4% sul brand Repubblica)., pari a 125,7 milioni, sono diminuitied i, pari a 102 milioni, hanno subito un calorispetto ai primi sei mesi del 2019. La flessione è sostanzialmente riconducibile agli effetti del Covid-19.al 30 giugno 2020, prima dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, ammonta arispetto ai 44,1 milioni di fine 2019: il flusso della gestione ordinaria è stato negativo per 6,5 milioni ed i piani di riorganizzazione in corso hanno determinato esborsi per 11,6 milioni. L’applicazione dell’IFRS 16 ha comportato la rilevazione al 30 giugno 2020 di debiti finanziari per leasing e diritti d’uso pari a 50,2 milioni e pertanto l’indebitamento finanziario netto post IFRS 16 ammonta a 112,2 milioni.