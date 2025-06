I Grandi Viaggi: crescono ricavi 1° semestre, ma si amplia la perdita. Fiducia nella stagione estiva

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, ocietà italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, neldell’esercizio 2024/2025 (1° novembre 2024 – 30 aprile 2025) ha registrato una crescita dela fronte però di un peggioramento delle principali, in un contesto ancora segnato dallae da incertezze geopolitiche internazionali.Nel dettaglio, idel Gruppo si attestano a, in crescita del 21,2% rispetto ai 13,46 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’incremento è attribuibile principalmente alle performance delle, in particolare l’hotel Des Alpes di Madonna di Campiglio, e ai villaggi di proprietà del Gruppo situati nell’area dell’Oceano Indiano (Zanzibar, Seychelles, Kenya).Tuttavia, la crescita dei ricavi non è stata sufficiente a compensare l’. L’si è attestato a -3,96 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai -3,35 milioni del 2024, a causa di un calo della voce "altri ricavi" e dell’aumento dei costi dei servizi turistici, alberghieri e del personale. Di conseguenza, l’EBIT è sceso a -5,34 milioni di euro (contro -4,52 milioni dello scorso esercizio) e il risultato netto consolidato è negativo per 5,04 milioni di euro, ampliando la perdita di circa 1,1 milioni rispetto ai -3,96 milioni precedenti.Sul fronte patrimoniale, al 30 aprile 2025 ladisponibile del Gruppo è pari a 7,53 milioni di euro, mentre la posizione(PFN) complessiva è positiva per 20,02 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 14,8 milioni dell’anno precedente.Nonostante la debolezza dei risultati semestrali, irelativi allaforniscono segnali di ottimismo. Secondo quanto rilevato nella seconda metà di giugno 2025, lerisultano in crescita del 9,61% rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, spicca il buon andamento delle, con un incremento del +23,34%, e del settore Tour Operator e villaggi commercializzati, in crescita del +8,42%. Anche le destinazioni italiane di proprietà registrano un progresso del +6,65%, trainate dalla domanda delle famiglie, che sembrano privilegiare località percepite come sicure.Complessivamente, le vendite delleammontano a 28,41 milioni di euro, in crescita di 1,77 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lesegnano vendite per 10,51 milioni (+1,99 milioni), mentre il comparto tour operating e villaggi commercializzati raggiunge i 10,63 milioni di euro, rispetto ai 9,8 milioni del 2024.Nonostante il contesto internazionale ancora incerto, la stagionalità dell’attività, particolarmente rilevante per il business del gruppo, lascia spazio a un potenziale miglioramento dellanei mesi a venire. Resta tuttavia un profilo di attenzione per eventuali impatti derivanti da tensioni geopolitiche e da cambiamenti nella propensione al consumo turistico.