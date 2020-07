Terna, operatività su azioni proprie

Terna

(Teleborsa) -ha comunicato di averdal 20 al 24 luglio 2020, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 18 maggio 2020, complessivamente(pari allo 0,009% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,3567 euro per azione, per un controvalore di 1.103.520,15 euro.L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 25 giugno circa l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2020-2023, nell'ambito della richiamata deliberazione assembleare.A seguito degli acquisti finora effettuati, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica detiene 870.626 azioni proprie pari allo 0,043% del capitale sociale.A Milano, seduta sostanzialmente invariata perche termina gli scambi con un moderato +0,19%.