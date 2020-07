WINDTRE presenta il "Disability Hub"

(Teleborsa) -, uno spazio all’interno dellaaziendale dedicato ai temi dellae delle, per dare un sostegno alle richieste dei colleghi e per promuovere informazione e sensibilizzazione.Da sempre attenta al valore dell’inclusione, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, nel 2019, aveva già nominatoquale, affinchè rappresentasse un punto di riferimento per la gestione di azioni, progetti e analisi volti a migliorare le condizioni di lavoro e l'utilizzo di strumenti tecnologici per le persone con disabilità."Il nostro obiettivo – afferma Berro – è quello di ricercare e sviluppare nuove soluzioni in grado di semplificare le azioni quotidiane, per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità nella vita di ogni giorno, anche grazie a partnership con enti e associazioni”.Nasce anche il, con il compito di esaminare le domande dei dipendenti con disabilità, proporre, definendo ancheper la gestione delle casistiche, e valutare eventuali iniziative.Le persone di WINDTRE, oltre a questo supporto interno, potranno beneficiare anche del, radicato sul territorio, che permette di ricevere unadedicata ai propri bisogni o a quelli dei propri familiari. Il servizio garantisce che una equipe specializzata elabori la soluzione migliore per la persona, attraverso la conoscenza dei servizi socio-assistenziali disponibili sul territorio.