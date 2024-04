SACE inaugura la terrazza Made in Italy a Milano

(Teleborsa) - Nasce a Milano la, una nuova linea di business ed un, dove accogliere le imprese proiettate ad intraprendere o implementare un processo di internazionalizzazione."Inauguriamo nella nostra sede milanese, con vista sul Duomo, la Terrazza del Made in Italy, una nuova linea di business che si affiancherà alle 14 sedi e sarà a disposizione delle PMI italiane per promuovere i loro prodotti, incontrare buyer internazionali ed anche buyer nazionali ed aumentare le loro connessioni", ha dichiarato, Chief Marketing & Sales PMI & Property Solutions di SACE."Questo evento - ha sottolineato - si inserisce all'interno di un programma più ampio denominatoe patrocinato da, che ha visto un no-stop di eventi dall'8 al 21 aprile dalle sedi nazionali ed internazionali e la presenza al Salone del Mobile, con l'unico scopo di promuovere il Made in Italy e l'eccellenza del nostro sistema italiano".L'inaugurazione della Terrazza del Made in Italy è avvenuta durante la, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiane. Il nuovo hub dedicato alle imprese italiane ospiterà un ciclo diorganizzati da SACE.