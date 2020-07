Fed pronta a confermare guidance con outlook più pessimista

(Teleborsa) - Termina stasera la, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve americana, anche se ieri la banca centrale statunitense ha già(famiglie,imprese, enti ecc.) sino allaLa scadenza era precedentemente fissata al 30 settembre, ma l'andamento dei contagi USA, la crescita stentata e l'ipotesi di nuove ondate epidemiche e conseguenti lockdown non consentono al momento di pensare ad un ritiro degli stimoli.dal Board di politica monetaria, che sicuramente avrà preso atto della situazione complessa in cui versa l'economia americana e quella mondiale, sdel rischio di una recessione a "W", del fatto che interi settori sono in profonda crisi (turismo, oil ecc.) e della disoccupazione che dilaga.Undi quello palesato a giugno è il minimo che gli analisti attendono dal FOMC, che dovrebbe anche confermare l'intenzione di lasciare iper i prossimi due anni. Ma Powell potrebbe anche tornare a sollecitare misure fiscali aggiuntive, sottolineando che la politica monetaria non più fare più di così, avendo inondato (qualcuno direbbe drogato) i mercati e l'economia di liquidità.Il, in effetti, sta studiando un, in gran parte destinati a favore la ripresa delle attività scolastiche. Il piano, su cui i Repubblicani hanno trovato l'intesa, è ora in discussionecon l'opposizione e dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni.Politica espansiva quindi in ambedue i fronti - monetario e fiscale - ma comea questi imput della politica americana?E' attesa una ulteriore crescita del mercatoe in un nuovo, che dalle politiche riceve sempre uno spunto rialzista. Il metallo prezioso è la vera star degli ultimi giorni ed ha toccato un massimo a 1.980 dollari, appena sotto i fatidici 2.000 dollari, mai raggiunti nella storia. Per il resto, i rendimenti dell'sono ai minimi ed ilnon potrà che deprezzarsi ancora sulla previsione di una politica espansiva per un lungo periodo di tempo.