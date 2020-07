Il settore utility italiano mostra segnali di resistenza (+0,51%), eRG mostra qualche piccolo spunto positivo

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Enel

media capitalizzazione

ERG

Seri

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 41.539,3, in crescita dello 0,51% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,23% a 359.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,94%.Tra i titoli adel comparto utility, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,98%.Tra ledi Piazza Affari, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,71%.