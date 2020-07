EssilorLuxottica, giù ricavi e utile quasi azzerato su impatto lockdown

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - La crisi delsi fa sentire sui conti di, la big dell'occhialeria nata dalla fusione fra il colosso francese e l'azienda italiana fondata da Leonardo Del Vecchio.Nel primo semestre dell'anno, si registranosia a cambi correnti sia a cambi costanti, a causa delle misure di lockdown che hanno tenuto chiusi gran parte del negozi fisici per gran parte del periodo. Nonostante questo, si è registrato un recupero costante mese dopo mese a seguito delle riaperture dei negozi nella maggior parte dei mercati.di euro e si confronta con i 1.512 milioni dell'anno prima. L'attribuibile agli azionisti della capogruppo risultadi euro, a fronte dei 1.047 milioni dell'anno prima."La nostra priorità negli ultimi mesi è stata quella di proteggere le nostre persone e le comunità nelle quali operiamo e di supportare i nostri partner e i nostri clienti durante la pandemia di COVID-19", hanno spiegato, Amministratore Delegatoe Vice Presidente di Luxottica, e, Amministratore Delegato di Essilor, aggiungendo "data la resilienza della domanda di prodotti e servizi per la cura della vista, siamo cautamente ottimisti per il resto dell'anno e seguiremo da vicino l'evoluzione del virus, pronti ad adattare le nostre strategie se necessario". Fra i punti chiave lo sviluppo della digitalizzazione.