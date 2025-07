Jet2, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nell'esercizio al 31 marzo

Jet2

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha chiuso l'2025 contrasportati in aumento del 12%, raggiungendo i 19,77 milioni (2024: 17,72 milioni); i clienti dei pacchetti vacanza con un margine più elevato per passeggero sono aumentati dell'8%, raggiungendo i 6,58 milioni (2024: 6,08 milioni), con i passeggeri che hanno acquistato solo voli in aumento del 18%, raggiungendo i 6,62 milioni (2024: 5,61 milioni). Isono aumentati del 15% a 7.173,5 milioni di sterline.L'del gruppo, prima della rivalutazione dei tassi di cambio e delle imposte, è aumentato dell'11%, raggiungendo i 577,7 milioni di sterline, mentre l'utile netto è salito del 12% al 446,8 milioni di sterline. L'utile per azione base è migliorato del 15% a 213,1 penny e l'utile per azione è aumentato del 22% a 207,2 penny, eliminando il potenziale impatto diluitivo dell'obbligazione convertibile."Questi risultati confermano l'appeal duraturo, la resilienza e la differenziazione della nostra offerta di prodotti, fondata su un'assistenza clienti completa, che contribuisce a creare ricordi di vacanza indimenticabili per i nostri clienti - ha commentato il- La forza della nostra proposta, offerta da colleghi che si dedicano a fornire un servizio Customer First pluripremiato, ci consentirà di realizzare la nostra strategia a lungo termine: essere l'azienda leader e migliore nel settore dei viaggi di piacere nel Regno Unito".