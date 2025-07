Wells Fargo, utile secondo trimestre sale a 5,5 miliardi di dollari con ricavi da commissioni

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso ildel 2025 con unpari a 5,494 miliardi di dollari, o 1,60 dollari per azione, in crescita rispetto ai 4,910 miliardi di dollari, o 1,33 dollari per azione, dell'anno precedente. Isono stati pari a 20,822 miliardi di dollari, in aumento dai 20,689 di un anno fa."I nostri risultati del secondo trimestre riflettono i progressi che stiamo compiendo per produrre costantemente risultati finanziari più solidi, con un utile netto e un utile per azione in aumento sia rispetto al primo trimestre che rispetto all'anno precedente - ha detto il- I nostrie sia il reddito netto da interessi che il reddito non da interessi sono cresciuti rispetto al primo trimestre. Stiamo investendo nelle nostre attività, ma rimaniamo concentrati sulla gestione delle spese. Sebbene continuino a esserci rischi in futuro, i livelli di attività sono rimasti costanti e la nostra solida performance creditizia continua a indicare la solidità della posizione finanziaria dei nostri clienti commerciali e privati".Ilè diminuito del 2%, a causa dell'impatto dei bassi tassi di interesse sulle attività a tasso variabile e delle variazioni del mix di depositi, parzialmente compensato da minori finanziamenti di mercato e da prezzi di deposito più bassi. Ilè aumentato del 4% e include l'utile associato all'acquisizione della joint venture per i servizi commerciali, un aumento delle commissioni basate sugli asset nella gestione patrimoniale e degli investimenti a causa delle maggiori valutazioni di mercato e maggiori commissioni di investment banking, parzialmente compensate da minori utili netti derivanti dal business Markets.Nel, i ricavi sono diminuiti del 3%. Al suo interno, il Markets è sceso dell'1% a causa del calo dei ricavi azionari, poiché il secondo trimestre del 2024 includeva un guadagno di 122 milioni di dollari relativo a uno scambio di azioni ordinarie di Classe B di, parzialmente compensato dall'aumento dei ricavi nei prodotti valutari e tassi.