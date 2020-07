FCA, Manley: "Contenuti i danni, nel II sem attesa forte performance"

FCA

(Teleborsa) - "è riuscita ae ora" tanto che, per il secondo semestre dell'anno,, con un recupero della redditività e un cash flow industriale positivo.Lo ha affermato l'amministratore delegatoin merito i risultati trimestrali di Fiat Chrysler . "Il nostro secondo trimestre - sottolinea il Ceo - ha mostrato come le azioni decisive e il contributo straordinario delle nostre persone abbiano consentito a FCA di contenere l'impatto della crisi dovuta al Covid-19"."Mentre l'azienda - aggiunge Manley - resta vigile sulla salute e sulla sicurezza dei propri dipendenti, i nostri stabilimenti sono ora operativi, la rete ha ripreso le vendite sia nelle sedi sia online e abbiamo la flessibilità e la forza finanziaria per portare avanti i nostri piani".", ha poi aggiunto, sottolineando che "in"."La", ha sottolineato il Gruppo in una nota, confermando che "il lavoro di entrambi i team per portare a termine la fusione e` proseguito a ritmo sostenuto e prevediamo di raggiungere l'obiettivo di diventare un’unica societa` entro il primo trimestre 2021"."Le approvazioni antitrust sono gia` state ottenute in dodici delle ventidue giurisdizioni coinvolte.- si legge ancora nella nota - chenelle tempistiche della fusione. A inizio luglio, FCA e PSA hanno fatto un ulteriore importante passo annunciando che il nome del nuovo gruppo derivante dalla fusione sara` Stellantis".