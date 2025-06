Buongiorno dalla Borsa 25 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche avanza a 43.089,02 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,53% termina a quota 22.190,52 punti.conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 38.942,1 punti. Ottima performance per(+1,71%), che archivia la giornata a 10.391,8 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%;avanza dello 0,25%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +3,23% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.In Spagna, il valore del PIL è 0,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PIL sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.