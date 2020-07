LEGO Italia e Trenitalia insieme per l'arrivo di Super Mario

(Teleborsa) - In occasione dell'arrivo in Italia del tanto atteso, azienda produttrice di giocattoli e nota in tutto il mondo per i leggendari mattoncini, e, società di trasporto del, hanno annunciato unache le vedrà protagoniste nel corso dei prossimi mesi. La collaborazione tra le due grandi aziende ha, in grado di unire l'innovazione dell'ultima avventura LEGO, LEGO Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, ilIlsi distingue per la: non solo l'idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba. A poche ore dall'arrivo a scaffale, il 1 agosto, della nuova attesissima linea LEGO, LEGO Super Mario arriva dunque nella Capitale a bordo di un Rock, per coinvolgere nelle avventure di Mario tutte le persone che scelgono il treno regionale per i propri spostamenti.Latra LEGO Italia e Trenitalia èsoprattutto volte ad animare gli eventi che segneranno le tappe salienti dellacon tante sorprese e attività, tra cui un. La presentazione della partnership rientra fra le azioni di Trenitalia per avvicinare sempre di più i treni regionali a pendolari, famiglie e giovani. In questa estate, ad esempio, sono a disposizione dei viaggiatori specifiche offerte come la promo Junior grazie alla quale fino al 27 settembre, su tutti i treni regionali i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dalle proprie famiglie viaggiano gratis."LEGO Super Mario è un progetto molto importante per noi: dopo 35 anni, abbiamo portato Mario dal digitale al reale e nuovi bambini possono adesso interagire con lui e con tanti diversi set per giocare in una modalità assolutamente nuova. Siamo davvero felici di festeggiarne l'arrivo in Italia con questa importante partnership con Trenitalia", ha dichiarato. "Per noi è da sempre molto importante essere vicini alle persone regalando loro momenti di felicità e condivisione e la collaborazione con Trenitalia va proprio in questa direzione. Per noi di LEGO, ogni momento può essere giusto per far vivere la propria fantasia e creatività, anche un viaggio in treno"."La partnership con Lego – ha sottolineato– è un ulteriore tassello per rendere i treni regionali sempre più vicini alle persone che, per raggiungere i luoghi di lavoro o studio, viaggiano sui nostri convogli. Negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti risultati in termini di qualità dei viaggi, ora la nostra sfida è avvicinare bambini e ragazzi, i nostri viaggiatori del futuro, a percepire i nuovi treni regionali come mezzi che possono migliorare la qualità delle nostre città e dell’aria che respiriamo. In poche parole, rendere partecipi le persone del progetto che Trenitalia sta portando avanti per migliorare l’esperienza di viaggio su i collegamenti regionali e metropolitani".L'arrivo in stazione delè stato infine l'occasione perfetta per inaugurare il nuovo, il primo negozio LEGO in Europa a trovarsi in una stazione ferroviaria. Lo store, nei suoi poco più di 70 mq, ospiterà tutte le novità del meraviglioso mondo LEGO, permettendo a viaggiatori grandi e piccoli di non perdersi nemmeno un nuovo mattoncino. Qui, sono, a partire dall'imperdibile Avventure di Mario - Starter Pack, e il LEGO Nintendo Entertainment System Building Kit, il nuovo incredibile gioco pensato per i fan adulti.Questi set, che da domani saranno acquistabili presso tutti i LEGO Store, sono, che, annunciata all'inizio di quest'anno, porta il leggendario mattoncino ad un nuovo livello, creando un'e rivoluzionando il modo in cui i fan di Super Mario sono abituati a interagire con il simpatico idraulico baffuto: non più attraverso lo schermo, ma nel mondo reale.