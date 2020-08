(Teleborsa) - Sononelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri, mentre sono 5 le nuove vittime secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.effettuati sono stati, in calo rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano in particolare in56,55 e46.Sonoin Italia dall'inizio dell'emergenza. Le persone insono invece 43, in calo i, che attualmente sono 705. Le persone inrisultano essere 11.709 e gli12.457 (+35). I casi totali sono 247.832 e i deceduti 35.146.