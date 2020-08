SIT, informativa sull'acquisto di azioni proprie

SIT

SIT

(Teleborsa) -rende noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 27 e il 31 luglio 2020,ad un prezzo medio unitario di 4,6900 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 5.862,50 euro.A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 31 luglio, un totale di 199.136 azioni proprie, pari allo 0,7963 % del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, spicca il voloche si attesta a 4,58 euro, con un aumento del 2,46%.