Go Internet acquisisce la X-Stream di Reggio Emilia

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo vincolante per, operatore tlc di Reggio Emilia specializzato nella fornitura alle imprese di servizi di connettività, fonia e unified communication.Il brand X-Stream nasce nel 2012 per dare corpo all’iniziativa di Raimondo Montecchi, socio di maggioranza con una partecipazione pari al 98% del capitale sociale, di voler offrire servizi di fonia evoluta e di qualità alle imprese, dai servizi tradizionali di centralino e centralino virtuale (VPBX) ai servizi di unified communication.Al 31 dicembre 2019 X-Stream, con un organico di circa 17 risorse, ha registrato un volume di fatturato pari a circa 2,7 milioni di Euro con un EBITDA pari a circa 0,5 milioni di Euro e un Utile d’esercizio poco superiore a 0,2 milioni di Euro. Alla stessa data la società rileva una Posizione Finanziaria Netta positiva per circa 0,2 milioni di Euro.