UBI Banca, Fitch alza rating in linea con Intesa Sanpaolo

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -per allinearlo a quello di, a seguito dele dei piani di integrazione della banca all'interno del nuovo Gruppo, che porterà alla creazione del secondo player in Europa nel comparto creditizio.L’Agenzia ha dunqueo, alzando tutti i rating della Banca ad eccezione delloche è statoo, mentre ilè stato. È stato assegnatoal Long-Term IDR, in linea con quello di Intesa Sanpaolo.Il rating di lungo termine passa quindi a BBB- da BB+ con Outlook Stabile, quello di breve a F3 da B il viability rating a bbb- da bb+ed il Support rating a 2 da 5. Fra gli altri rating: Long Term Deposits a BBB da BBB, Short-Term deposits confermato a F3, Long-Term Senior preferred (Senior Unsecured Debt) a BBB- da BB+, Short-Term Senior preferred a F3 da B, Long-Term Senior non-preferred a BB+ da BB e Long Term Subordinated a BB da BB-.