Dl Agosto riceve bollinatura della Ragioneria generale

(Teleborsa) - Tante novità inserite nel, che introduce una serie di norme, che erano state stralciate dal testo approvato dal CdM, fra cui la questione Consob . Il Decreto, composto da 115 articoli, ha un valore complessivo di 25 miliardi di euro.- La compagnia di Stato, che nascerà sulle ceneri della "vecchia", sono stati raddoppiati aed andranno a finanziare gli investimenti previsti dal nuovo piano industriale in fase di stesura.- Fra le novità anche iriconosciuti alla Consob per peri. La norma era stata stralciata per le contestazioni del M5S e del Pd, ma è ricomparsa nel testo definitivo. Si tratta di una sorta di "blindatura" di Stato per evitare che il processo di vendita da parte del London Stock Exchange possa far entrare qualche socio indesiderato.- Entrano nel testo aiuti percome Roma, Milano e Venezia, ma anche Matera a Siracusa. Il beneficioandrà a favore dei commercianti dei centri storici, che hanno avuto un pesante ammanco del fatturato (almeno il 33%) per l'assenza dei turisti stranieri.Nel Dl agosto compaiono anche le assunzioni per, circa 315 unità in più da asusmere nel 2021 e 2022, aiuti per i, per un valore che può arrivare a 14 miliardi di euro, nel caso in cui la competizione non si possa tenere a causa del Covid-19.Fondi per ilpari a 20 milioni e la possibilità dio impiegare cho lo ha scelto in attività di supporto per il contrasto al Covid-19.Per le imprese, fondi aggiuntivi per il(200 milioni) per la(64 milioni), per i(500 milioni), per il(10 milioni), perdi interesse europeo (950 milioni), per i val manager dell'innovazione (50 milioni).