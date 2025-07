Rio Tinto, Simon Trott nuovo CEO dal 25 agosto

Rio Tinto

(Teleborsa) - Il board del colosso minerarioha, con decorrenza dal 25 agosto 2025.In qualità di, Trott ha rafforzato l'attività e migliorato le performance operative, supportate da sicurezza e disciplina finanziaria; ha consolidare le partnership con i principali stakeholder; e ha garantito la crescita futura dell'azienda con nuovi sviluppi minerari. In precedenza, in qualità di primodi Rio Tinto, Simon ha definito le attività commerciali del Gruppo, incrementando l'efficienza e approfondendo le relazioni strategiche con i clienti. In precedenza, ha ricoperto ruoli didi Rio Tinto."Simon è un leader eccezionale, con una profonda conoscenza del settore minerario e una comprovata esperienza nel garantire l'eccellenza operativa e nel creare valore in tutta la nostra attività - ha commentato il presidente Dominic Barton - Simon e il board sono concordi nel ritenere che la prossima fase di Rio Tinto consista nel, trainato dalle performance operative e dalla disciplina finanziaria e dei costi".