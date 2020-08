Coldiretti/Xè: 3 italiani su 4 per vacanze scelgono malghe, frantoi e cantine

(Teleborsa) - Tre italiani su quattro (75%) in vacanza al, indurante l'estate 2020 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori perdirettamente dai produttori,e garantirsi una spesa sicura. E' quanto emerge dacon la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, per evitare pericolosi affollamenti con l'emergenza coronavirus.Si tratta – sottolinea la Coldiretti - di unain un momento in cui la mancanza quasi totale di turisti stranieri ha fatto venir meno una fetta importante della clientela particolarmente sensibile alla qualità e sostenibilità dell'alimentazione. Ilquest'anno rappresenta per quasi il 18% degli italiani – continua la Coldiretti – la, mentre per un altro 50% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza. Solo un 7% dichiara di non prenderlo per niente in esame.Laè diventata un– spiega Coldiretti – delleche è leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare sull'con 305 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 524 vini Dop/Igp, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie di Campagna Amica, oltre alle numerose iniziative di valorizzazione come le strade del vino o dell'olio.