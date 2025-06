Estate 2025: l’83% degli italiani andrà in vacanza nonostante rincari e incertezze

(Teleborsa) - Nonostante l’instabilità economica, l’inflazione e le preoccupazioni climatiche e geopolitiche, la. Lo conferma l’di, sottolineando che l’83% degli italiani (contro il 75% degli europei) ha intenzione di viaggiare tra giugno e settembre.Tuttavia, i: il 68% degli italiani si dice preoccupato per l’aumento delle spese di viaggio, il 54% per la propria situazione finanziaria. IlPer permettersi le vacanze, molti italiani sono: il 68% ridurrà le spese per il tempo libero e il 67% rimanderà acquisti importanti. La spesa media stimata per famiglia è in crescita: 1.950 euro, +16% rispetto al 2024, anche se inferiore alla media europea (2.217 euro). Le preoccupazioni ambientali crescono:nella scelta delle mete. Anche la situazione geopolitica pesa: il 51% teme ripercussioni sui propri viaggi.I viaggiatori europei mostrano unspesso in località meno affollate. Il 73% degli italiani desidera che la propria spesa turistica favorisca le comunità locali.: il 62% degli europei prevede di acquistarne una, riconoscendone il valore in termini di sicurezza e tranquillità. In Italia, l’acquisto cresce ma resta sotto la media UE."Anche in un contesto di incertezza economica e di costi di viaggio in aumento,È un segnale incoraggiante per il settore, nonostante il leggero calo nelle intenzioni di viaggio, perché ci sono indicatori positivi che suggeriscono una crescita del comparto anche quest’anno.Tra questi, rileviamo la maggiore propensione all’acquisto di polizze viaggio registrato anche nel nostro Paese. Sebbene questa crescita non sia ancora sufficiente a farci emergere dall'ultimo posto nella classifica europea, rappresenta un segnale importante di maggiore consapevolezza tra i viaggiatori italiani riguardo all'importanza di proteggere le proprie vacanze. Questo trend va incoraggiato ulteriormente attraverso un'offerta che sia sempre più semplice e accessibile, come quella su cui stiamo lavorando attivamente", ha commentato"Nessuno desidera imprevisti durante le ferie, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a eventi climatici estremi e ad altri tipi di disagi durante la stagione estiva. Il mondo è diventato meno prevedibile, quindi non sorprende che, per proteggere il proprio investimento economico e garantirsi sicurezza durante gli spostamenti all’estero.È proprio per questo che abbiamo introdotto l'app Allyz, il compagno digitale sempre attivo che supporta i viaggiatori in ogni fase: dall’ accesso facile ai benefici assicurativi alla gestione digitale dei sinistri tramite intelligenza artificiale, fino all’assistenza medica in mobilità.ai viaggiatori di oggi, così che possano concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi la vacanza", ha concluso