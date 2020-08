FAPI: rigore e rispetto regole, no a nuovo lockdown

(Teleborsa) - "Ilanche per l'aumento dei contagi importati attraverso gli arrivi dall'estero. Servemascherine, distanziamenti sociali e sanificazioni".Lo dichiara, in una nota, il Presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese),. "Chi ipotizza un- aggiunge il leader della Fapi - o diBisogna convivere con il virus, adottando tutte le misure previste dai protocolli, in attesa che arrivi il vaccino. E' questa l'alternativa possibile ad un nuovo tche davvero il nostro Paese non può permettersi", conclude Sciotto.