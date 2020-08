Borsa, tre offerte per Mts. Una in pole position con l'appoggio del Tesoro

(Teleborsa) - Fari puntati sulla piattaforma di scambio all'ingrosso dei titoli di Stato Mts. Per l'acquisto della quota che fa capo a Borsa italiana si sarebbero fatte avanti la cordata Euronext-CDP, Deutsche Borse e la borsa di Zurigo Six.Mts è stata messa in vendita insieme a Borsa Italiana dal(LSE) per poter avere il via libera dell'Antitrust europeo all'acquisizione di Refinitiv, che porta con sé la piattaforma Tradeweb.Per queste manifestazioni di interesse il termine è l'11 settembre.La partita che si avvia al rush finale per l'acquisto vede in pole position Cassa Depositi e Prestiti con un'offerta non vincolante in tandem con, la federazione di listini europei cui aderiscono già Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Lisbona e Dublino.Secondo il Sole 24 Ore la valutazione del 100% dell'asset è di 5-600 milioni, dunque l'offerta si aggira intorno a 300-350 milioni.