Microstrategy annuncia altri acquisti di Bitcoin e porta il patrimonio oltre 40 miliardi

MicroStrategy

(Teleborsa) -, compagnia tech statunitense considerata un proxy del Bitcoin, perchè detiene il più grande quantitativo al mondo della criptovaluta, ha annunciatoquesta settimana, a un prezzo medio di 106.237 dollari,Microstrategy, che si occupa di sviluppo, business intelligence, software mobile e cloud-based services, si conferma ancheLa società statunitense fondata a fine anni '80 da Michael J. Saylor e Sanju Bansal, che recentemente ha anche cambiato il suo logo in Strategy, inserendovi anche il simbolo del Bitcoin, ha orapari ad un valore di, considerando che il Bitcoin ora è scambiato al di sopra dei 110mila dollari.L'ultima acquisizione di Bitcoin è statacon tre distinte operazioni effettuate nella settimana dal 19 al 25 maggio 2025,di azioni effettuate sul mercato, per un totale di 427 milioni di dollari appunto. La ripartizione delle offerte comprende:per un totale di 348,7 milioni di dollari,per un totale di 67,9 milioni di dollari edper un totale di 10,4 milioni di dollari.Dato il legame ormai strettissimo con il Bitcoin,, in parallelo all'ascesa della criptovaluta. Il titolo ha infatti raddoppiato il suo valore dallo scorso autunno e segna da inizio anno un rialzo del 28% circa.