Dazi, Trump: invieremo lettere su nuove condizioni a 150 Paesi, non è possibile incontrare tutti

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che la sua amministrazione invieràsulle nuovo condizioni deia 150 Paesi "perché non possiamo incontrare tutti". Il presidente Usa ha precisato che saranno il Segretario al Tesoro,, e quello al Commercio,, ad occuparsi dei messaggi. "Le tariffe saranno molto eque, ma diremo alle persone quanto devono pagare per fare affari negli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente Usa.Nel corso di una tavola rotonda economica prima di partire da Abu Dhabi il presidente ha spiegato che istanno procedendo troppo lentamente per soddisfare tutti i Paesi che desiderano un nuovocon gli Stati Uniti."Abbiamo 150 Paesi che vogliono raggiungere un accordo, ma non si possono gestirne così tanti", ha affermato Trump. "Quindi, a un certo punto,, penso che Scott e Howard invieranno delle lettere".