Siria, esplosione in un gasdotto. Damasco: "È attacco terroristico"

(Teleborsa) - L'avvenuta oggi in, nell'area di Damasco, è frutto di. Lo ha detto ilcitato dall'agenzia di stampa statale Sana.Sul vasto incendio seguito da un'esplosione tra le città di Ad Dumayr e Adra,che ha causato unsi attendono, tuttavia, ulteriori dettagli. Nel frattempo, ha precisato che il servizio elettrico è stato ripristinato in alcune "strutture importanti e vitali di Damasco, quali ospedali e alcuni quartieri residenziali" e in alcune aree delle province di Homs e Hama.Già nel 2013, dopo che un bombardamento da parte dei ribelli aveva colpito un gasdotto durante la guerra civile, gran parte della Siria è stata interessata da un'interruzione di corrente.