Bin Salman incontra Trump alla Casa Bianca: accordi per 1.000 miliardi di dollari

(Teleborsa) -è stato ricevuto ieri dal Presidente degli Stati Uniti, con una. L'incontro, il primo dopo l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel 2018, puntava a ristabilire buon relazioni fra Stati uniti ed Arabia saudita, incrinatesi appunto dopo l'uccisione di Kashoggi, ma ha fruttato anchedi dollari.Il Presidente Trump ha definito il, accogliendolo nella Sala Ovale ed elogiandolo per il suo "incredibile impegno per i diritti umani". Dal canto suo, il Principeha voluto prendere le distanze dall'incidente Kashoggi, affermandoTrump ed il Principe bin Salman hanno finalizzatoche approfondiscono la partnership strategica tra Stati Uniti e Arabia Saudita, ampliano le opportunità di lavoro ben retribuito, rafforzano le catene di approvvigionamento critiche e la stabilità della regione, mettendo al primo posto i lavoratori, l'industria e la sicurezza USA.Questi accordi fanno riferimento alla visita di Trump a Riyadh, lo scorso mese di maggio, e suglidi dollari garantiti dall'Arabia saudita agli Stati Uniti in quell'occasione. L'incontro di ieri ha voluto ampliare quella partnership,di dollari, "a dimostrazione della crescente fiducia e dello slancio nei confronti degli Stati Uniti sotto la guida del Presidente Trump".Tra i principali risultati raggiunti figuranoper uso civile, i progressi nellaed. "Tutti elementi che sottolineano l'impegno degli Stati Uniti nel garantire accordi che avvantaggino direttamente il popolo americano. - sottolinea una nota della casa Bianca - Questi accordi confermano l'approccio 'America First' dell'amministrazione Trump, rafforzando il ruolo degli Stati Uniti come leader sulla scena mondiale e garantendo al contempo il nostro futuro economico".Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato unafinalizzata alla, che getta le basi giuridiche per un partenariato plurimiliardario e pluridecennale con il Regno e conferma che gli Stati Uniti e le aziende americane saranno i partner preferiti dell'Arabia nello sfruttamento del nucleare e secondo gli standard di non proliferazione.Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre firmato un, approfondendo la collaborazione e allineando le strategie dei due Paesi per diversificare le catene di approvvigionamento dei minerali critici. Questo accordo si basa su accordi simili stipulati dal Presidente Trump con altri partner commerciali per salvaguardare la resilienza della catena di approvvigionamento americana per i minerali essenziali.E' stato infine firmato un importante, che garantisce al Regno Saudita l'accesso alle tecnologie americane, proteggendo al contempo la tecnologia statunitense dall'influenza straniera e garantendo che gli innovatori americani plasmeranno il futuro dell'intelligenza artificiale globale.Trump e bin Salman hanno poi(SDA), un accordo storico che rafforza la partnership dei due paesi che dura da oltre 80 anni e rafforza la deterrenza in tutto il Medio Oriente. Questo accordo - afferma una nota della casa Bianca - rappresenta una vittoria del programma America First, facilitando l'operatività delle aziende di difesa statunitensi in Arabia Saudita, garantendo nuovi fondi dall'Arabia Saudita per coprire i costi statunitensi e affermando che il Regno considera gli Stati Uniti il ??suo principale partner strategico.Il Presidente ha ottenutonella regione, potenziando le partnership militari statunitensi per di scoraggiare e contrastare meglio le minacce. Il Presidente Trump ha approvato un importante pacchetto di, rafforzando la base industriale della difesa statunitense e garantendo all'Arabia Saudita di continuare ad acquistare prodotti americani. Il Presidente ha ottenuto un accordo per l'acquisto da parte dell'Arabia Saudita di, consentendo all'Arabia Saudita di rafforzare le proprie capacità di difesa e salvaguardare centinaia di posti di lavoro americani."Crediamo che averetra i Paesi delsia positivo.. Ma vogliamo anche essere sicuri che ci sia un percorso chiaro verso una soluzione a due Stati", ha detto ancora il Principe, aggiungendo "lavoreremo per normalizzare le relazioni con Israele il prima possibile".Quanto al capitolo, Trump ha affermato "il principe mi ha chiesto diperché vuole vedere la Siria farcela", aggiungendo "penso che la Siria abbia fatto progressi enormi. Abbiamo tolto le sanzioni su richiesta del principe ereditario e su richiesta del presidente turco Erdogan".