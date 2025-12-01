UE seleziona 235 progetti di comune interesse nel campo dell'energia

Eni

(Teleborsa) -sostiene lo sviluppo dell'interconnessione energetica in Europa attraverso il, che sono inclusi nella seconda lista di. Questa qualifica garantirà ai progetti selezionati di poter presentare, tramite lo strumento Connecting Europe Facility, e di beneficiare di procedure di autorizzazione e regolamentazione accelerate.Va ricordato che i PCI sonoi, che consentono interconnessioni fra paesi europei vicini e si propongono dienergetica in tutto il Continente, avvicinando il completamento dell'Unione dell'energia. Questi progetti yhanno un rnell'aumentare la competitività e la decarbonizzazione dell'UE e nel rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetiche dell'Europa.Secondo un recente studio della Commissione europea, ilnelle infrastrutture energetiche europee (elettricità, idrogeno e reti di CO2) fra il 2024 ed il 2024 si avvicinerà aidi euro.L'elenco dei PIC e PMI selezionati comprende: 113 progetti di reti elettriche, offshore e intelligenti, 100 progetti relativi all'idrogeno e agli elettrolizzatori, 17 progetti infrastrutturali di trasporto del carbonio, 3 progetti di reti intelligenti del gas.Fra questi progetti ve ne sonodi particolare importanza:è un progetto che prevede lo sviluppo del più grande hub multimodale di CO2 nel Mediterraneo, il trasporto tramite le infrastrutture di Snam e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 provenienti da Francia e Italia presso l'hub di stoccaggio al largo di Ravenna (Ravenna CCS) sviluppato da una joint venture fra; ilinvece prevede la costruzione di un gasdotto offshore per l'idrogeno lungo 3.300 km fra Tunisia ed Italia (attualmente conosciuto come Corridoio a idrogeno del Nord Africa), a completamento del collegamento che unisce Nord Africa, Italia, Austria e Germania realizzato dai gestori d rete coinvolti Snam, TAG.GCA e bayernets.