Fisco, una montagna di debiti: "magazzino" da 954 miliardi

(Teleborsa) - Unai che - mai come in questo caso condizionale è d'obbligo - lo StatoIldellema ancora da incassare ammonta amiliardi di euro ama di questi importi sonoche hanno concreta probabilità di finire nelle casse dello Stato. Per il resto si tratta di importi relativi a soggetti falliti, ditte cessate e contribuenti definiti con "anagrafe tributaria negativa", di fatto nullatenenti.E' quanto emerge dal giudizio di parifica dellasu datiNel dettaglio, deimiliardi ce ne sono 153 dovuti a soggetti falliti, 118,9 a contribuenti deceduti e ditte cessate, 109,5 relativi a nullatenenti, e 68,8 per 'scarico sospeso'. A questi se ne aggiungono 410 miliardi che riguardano importo dovuti da soggetti che nel passato erano già incappati in procedure coattive e ai quali si sono aggiunti ora nuovi importi, 14,7 miliardi per rate in scadenza su dilazioni non revocate eiliardi di importi di magazzino da recuperare.L'allentamento del 2018, dovuto all'arrivo di alcune sanatorie, il ricorso al fermo amministrativo dei veicoli, le cosiddette929,997 avvisi di fermo del 2019 si sono trasformati per 270.310 contribuenti in "ganasce" reali, di fatto triplicando il numero rispetto alle 99.090 trascrizioni dell'anno precedente. Più alto il ricorso anche alle diverse forme diin 429.170 casi, contro i 305.065 dell'anno precedente (+40,6%).Il recupero "coattivo" de per le "iscrizioni a ruolo" sopra i 100mila euro l'incasso medio si ferma alIl calcolo riguarda leaffidate dal 2008 al 2019 e mostra che a fronte di 302,9 miliardi di imposte da riscuotere coattivamente relative a ruoli superiori a 100mila euro, l'incasso è stato di 8,2 miliardi, appunto il 2,7%. "Si deduce - scrive la Corte dei Conti - che nei confronti dei più importanti contribuenti, in quanto intestatari di cartelle di importo elevato, si riscuotono mediamente 2.700 euro per ogniotto questa soglia, invece, gli importi affidati erano pari a 166 miliardi e il recupero si è attestato a 31,7 miliardi, pari al 19,1%.Supera quota'ammontare delle "cartelle" per le iscrizioni a ruolo delle entrate - non solo tributarie - affidate intra il 2000 e il 2019, agli agenti per la riscossione: ma solo ildegli importi risulta recuperato.