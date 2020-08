Immobili, segmento lusso in Italia "meta" per affari stranieri

(Teleborsa) -continua ad avere ampia disponibilità diperaltro in destinazioni che continuano ad attirare i: da casali in Toscana, alle ville lungo le coste oppure il fascino di città come Roma, Milano, e Venezia. Un grande bonus per i potenziali acquirenti è dato dall'ampia possibilità di concludere veri e proprianche a causa della lenta crescita economica del Belpaese.Questo uno degli aspetti che emergono dall'edizione 2020 delrilasciato dafranchising immobiliare tra i più noti al mondo specializzato nel"Inelle maggior parte delle località italiane, desiderate dai clienti acquirenti esteri, sono mediamente ai minimistorici degli ultimi 20 anni. In, con la domanda in aumento e l'edilizia residenziale in aumento, nonostante l'economia in difficoltà. Il cliente acquirente estero ha poi attualmente dei vantaggi fiscali pertrasferire la sua residenza fiscale in Italia come la flat tax", sottolinea, vice presidente di Coldwell Banker Italy evidenziando come ilsia in gran parte un, condegli acquirenti di immobili con un prezzo superiore al milione di dollari proveniente dall'estero, e unadi richieste proveniente dagli Stati Uniti (17,9%), seguiti da Germania (13%) e Gran Bretagna (12,4%).