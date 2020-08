Assegno unico prende forma, da sciogliere nodo risorse

(Teleborsa) - Prosegue il lavoro dell’esecutivo sulcon unaattesa per l’inizio dell’anno prossimo:che interesserà 11 milioni di famiglie con, dal settimo mese di gravidanza ai 18 anni, con décalage fino a 21 anni, maggiorato per ogni figlio successivo al secondo, più alto (tra il 30 e il 50%) per ogni figlio disabile. Assegnoperché sostituisce 8 tra bonus e detrazioni esistenti.perché è rivolto a tutti, anche ad autonomi e disoccupati, seppur calibrato in base all’Isee, come si legge oggi su la Repubblica.L’esecutivo ha intenzione di far arrivare i soldi in busta paga, con assegni o crediti di imposta – in base alla tipologia di contribuente – a partire dal prossimo. All'appello però mancano ancora"Se l'assegno unico e universale è una priorità del Governo, come credo, occorre metterlo al centro della riforma fiscale. Le risorse si possono e devono trovare.Lo diceMinistro per le Pari Opportunità e la Famiglia, intervistata dal quotidiano."Non temo, perché il tabellone del voto alla Camera del 21 luglio, con 452 sì e nessun contrario, parlava chiaro:E per la prima volta si riconosce il suo ruolo imprescindibile. La famiglia produce valore sociale, non certo assistenzialismo", spiega Bonetti."Non escludo che questa riforma possa avere un canale di accesso ai fondi europei delche d'altro canto si chiama Next Generation Eu. Sto lavorando per verificarlo. L'assegno universale non è un costo, ma unSe non fosse possibile, ricordo che il Recovery libera in ogni caso risorse. Molte di queste potranno convergere sull'assegno unico", spiega ancora, "mi auguro una celere approvazione in Senato della legge delega. Io sono pronta con i ministri del Lavoro Catalfo e dell'Economia Gualtieri a scrivere i decreti attuativi in. Ricordiamo che il Family Act (di cuiè uno degli assi portanti, ndr) è stato il primo provvedimento approvato dal governo dopo la fine del lockdown, l'11 giugno: unche aspettava da anni la riforma delle politiche familiari".