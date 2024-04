Fondazione Cariparo, avanzo 2023 di 129,5 milioni di euro. Aumenta erogazioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), storico azionista di, ha chiuso l'esercizio 2023 con un. Un risultato - tra i migliori conseguiti nella storia della Fondazione - che ha portato gli Organi alla decisione di incrementare le risorse destinate all'attività filantropica dell'anno in corso dai 55 milioni previsti nel Documento di Programmazione Annuale (DPA) 2024 a 60 milioni di euro.È stato inoltre effettuato un importante, di oltre 31 milioni di euro, al Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, che reintegra le risorse utilizzate nel 2023 per consentire lo svolgimento dell'attività erogativa e, nel contempo, consolida la consistenza del Fondo stesso. La restante cifra, pari a 45,3 milioni di euro, andrà invece a consolidare il patrimonio dell'Ente.Il valore di mercato delammonta a 3,2 miliardi di euro e il risultato complessivo della sua gestione nel 2023 è pari a 201,2 milioni di euro. Ilè pari a 2,2 miliardi di euro."Nonostante un contesto globale sempre più complicato, chiudiamo il 2023 in modo particolarmente soddisfacente sotto il profilo economico ed erogativo - ha commentatodi Fondazione Cariparo - Le maggiori risorse generate consentono quindi un'accresciuta capacità di risposta alle esigenze espresse dalle comunità delle province di Padova e Rovigo, consolidando ulteriormente il ruolo della Fondazione al servizio del territorio".