Controesodo, Coldiretti-Ixè: "Al rientro 21 milioni di italiani"

(Teleborsa) - Fine settimana diche hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto. Un dato che, a causa dell'emergenza coronavirus, segna unQuesto il quadro che emerge dal. Con l'emergenza sanitaria che ha ritardato le partenze si è consolidata quest'anno – sottolinea la Coldiretti – l'abitudine ache è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54% a giugno e del 23% a luglio.L'– rileva la Coldiretti – è stata la destinazione preferita per il, con un irispetto allo scorso anno. Incremento che tuttavia – come sottolinea il rapporto – non riesce a compensare la pesante perdita dei turisti stranieri.Nel dettaglio – si legge nel rappporto –all'interno della propria regione di residenza. "Se la spiaggia – spiega Coldiretti – è stata la meta preferita, ha tenuto il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. Risultati invece incoraggianti per gli agriturismi anche in previsione del mese di settembre secondoLa maggioranza degli italiani ha scelto di riaprire le, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine anche campeggi con i camper molto gettonati mentre sono in sofferenza gli alberghi. "Il risultato – conclude la Coldiretti – è una scrollata quest'estate acon unrispetto allo scorso anno".