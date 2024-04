Grifal, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Grifal

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 6,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono che ilsi è chiuso con ricavi di vendita in crescita annua limitata al 2,5% (a 37,8 milioni di euro), sostanzialmente in linea con le aspettative. Il progressivo rientro delle tensioni sui prezzi dei fattori produttivi ha però consentito un considerevole incremento di redditività (dall'11,9% al 14,8%). Il margine operativo lordo (ebitda) ha registrato una crescita del 28%, da 4,4 milioni di euro del consuntivo 2022 a 5,6 milioni di euro al 31.12.2023 (5,2 milioni il dato atteso) mentre il risultato netto si è attestato a 887 migliaia di euro da 432 migliaia di euro al 31.12.2022 (+105%) e rispetto a 787 migliaia attesi. L'indebitamento netto è pari a 18,5 milioni di euro da 19,4 milioni di euro stimati.In merito al, Banca Finnat prevede un fatturato in grado di attestarsi a 48 milioni di euro a consuntivo 2024, per raggiungere 90 milioni di euro a fine 2027. Il margine operativo lordo (ebitda) dovrebbe riuscire a portarsi a 8,6 milioni di euro a fine anno e giungere a 22,8 milioni di euro al 2027, per una redditività finale al 25,3% dal 14,8% del consuntivo 2023. L'utile viene stimato a 2,9 milioni di euro a fine 2024 e a 12,8 milioni di euro al 2027.