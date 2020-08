L'indice dei titoli bancari in Italia brillante (+2,01%)

comparto bancario a Piazza Affari

Credem

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 7.238,6, balzando del 2,01% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 2 punti, dopo un avvio a quota 63.Tra i titoli del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,81%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,19%.avanza dell'1,61%.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,56%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,82%.