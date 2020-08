Istat conferma crollo PIL: -12,8% su anno. Mai così male per l'economia

(Teleborsa) - L'Istat ha confermato oggi il, che sconta in pieno gli effetti della pandemia die le misure restrittive predisposte dal Governo, con il fermo totale dell'attività ().I dati definitivi indicano una, che si confronta con il -12,4% della stima preliminare, e, più accentuata del -17,3% preliminare. una diminuzione - spiega l'Istat - di "portata eccezionale" che rappresenta ladal 1995 ad oggi. LaIl secondo trimestre - precisa l'Istituto di statistica - ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, confinali nazionali efissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,5% e del 26,4%.Laal netto delle scorte ha contribuito per -percentuali alla contrazione del PIL, condelle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, -fissi lordi e -0,2 punti della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Anche la variazione delle scorte e lanetta hanno contribuito negativamente alla variazione del PIL, rispettivamente per -0,9 epercentuali.Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi:La contrazione dell’attività produttiva - sottolinea L'Istat - si è accompagnata a unain termini di ULA e ore lavorate, mentre le posizioni lavorative hanno subito un calo meno marcato.