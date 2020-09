Il comparto beni industriali a Milano si muove verso il basso (-1,91%), giornata in discesa per Tesmec

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

listino principale

Prysmian

Nexi

Interpump

Ftse MidCap

Cerved Group

ASTM

Datalogic

bassa capitalizzazione

Tesmec

Reno De Medici

Gefran

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 29.487,6 perdendo -563,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 849, dopo un avvio di sessione a 862.Nel, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,87% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.