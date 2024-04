Tesmec, ok assemblea al bilancio 2023

Tesmec

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023 della Capogruppo Tesmec, che chiude con un Utile Netto pari a 3,4 milioni di euro, rispetto ai 4,1 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022, e ha approvato di riportare a nuovo Euro 3.359.702,22 e di destinare a riserva legale Euro 167.985,11.Approvate, inoltre, le deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi; autorizzati l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.In sede straordinaria, i soci hanno approvato le modifiche all’Articolo 5 e all’Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell’introduzione della maggiorazione del voto di cui all’art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998. Approvate le modifiche al Capo “Assemblea” dello Statuto Sociale.