Tod's, conti in rosso con impatto crisi Covid-19

Tod's

(Teleborsa) - Ilha sentito pesantemente, chiudendo il primo semestre con undi Euro e si confronta con una perdita di 5,7 milioni di Euro del primo semestre 2019."Il mondo è completamente e drasticamente cambiato, con l’arrivo della pandemia di COVID-19", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, aggiungendo "di fronte ad una situazione di crisi mai vista in passato, il primo pensiero del Gruppo è stato proteggere la salute dei dipendenti e dei clienti"."Nelle ultime settimane - ha anticipato - stiamo vedendo incoraggianti segnali di ripresa, in particolare in Cina, dove stiamo registrando tassi di crescita a doppia cifra, mentre l’Europa e le Americhe restano deboli, fortemente penalizzate dall'assenza di turisti". "Siamo già proiettati al 2021, seguendo il nostro piano strategico di medio termine, mantenendo una rigida politica di attenzione ai costi e di efficientamento, che ci sta dando buoni risultati".Il fatturato consolidato si è attestato a 256,9 milioni di Euro (-43,5% rispetto al 2019). Il forte calo dei ricavi riflette gli effetti delle restrizioni poste in essere per fronteggiare il diffondersi della pandemia, che ha determinato la chiusura dei negozi e forti limitazioni alle circolazione delle persone, con impatto eccezionalmente negativo sui flussi turistici.Con la caduta dei ricavi,si è portato a 12,3 milioni di euro, pari al 4,8% dei ricavi e si confronta con un valore di 80,4 milioni di Euro del primo semestre 2019.è negativo per 64,1 milioni di Euro, rispetto ad un risultato positivo di 5,8 milioni di Euro nel primo semestre 2019.L’complessivo ammonta a 580,4 milioni di Euro, che si confronta con i 509,3 milioni di Euro di giugno 2019.