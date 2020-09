IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero

IEG

(Teleborsa) - Le associazioni di categoria, hanno scelto, l'appuntamento mondiale del settore orafo gioielliero - organizzato da, Italian Exhibition Group - che con 370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteriuna vera e propria chart con le proprie istanze.Il documento avanzain tema di internazionalizzazione:per ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione diper i contenziosi delle aziende con i paesi esteri, potenziamento degli, non solo con USA e Giappone ed eliminazione dei, attivazione di "" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi diplomatiche, la presenza diper l'export,nell'accesso ai programmi die avvio di una campagna di comunicazione trasversale del "brand Italia".In termini disi domanda di estendere il regime dialla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore.Rilanciare iprofessionalizzanti esono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo.Per la(che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e armonizzare lea tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del nostro Paese per l'per la regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali.