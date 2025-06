Tornitura Show, IEG: dal 5 al 7 giugno 2025 a Vicenza 100 espositori da tutta Italia

IEG

(Teleborsa) -torna in scena dal 5 al 7 giugno 2025 alper la sua terza edizione. Si conferma come l'unico evento in Italia interamente dedicato al mondo della tornitura, e quest'anno si presenta con una proposta ancora più ampia, concreta e mirata. Saranno. "Si tratta – spiega IEG in una nota – di una manifestazione verticale per definizione, capace di mettere in connessione tutte le anime della filiera, dai costruttori di macchine e accessori alle tornerie specializzate, fino a fornitori, clienti, innovatori e partner strategici. Tornitura Show si conferma quindi un punto di riferimento per il settore, grazie anche alla qualifica di fiera di rilevanza internazionale".Il salone riunisce differenti protagonisti, dal mondo aerospace all'automotive, dal medicale all'energia, passando per le minuterie di precisione e la tornitura pesante. L'obiettivo però è quello raccontare e valorizzare l'eccellenza della manifattura italiana, offrendo uno spazio concreto dove innovazione e competenze si confrontano. "I feedback che ho ricevuto in questi anni e i numeri della manifestazione parlano chiaro: l'alto tasso qualitativo degli addetti ai lavori, dei professionisti e degli uffici acquisti in visita testimonia l'assoluta validità del format – ha dichiarato–. Le aziende presenti ricevono numerose visite e richieste da parte di buyer nazionali e responsabili acquisti dei principali player di settore, manifestando la loro piena soddisfazione".Durante le, si terranno convegni e workshop gratuiti, con contenuti pensati per chi ogni giorno affronta le sfide della gestione aziendale. Si parlerà dil'industria 4.0, la sostenibilità ambientale, l'ingegneria meccanica e le professioni del futuro. Un intenso calendario formativo che si svolgerà nell'area congressuale e vedrà la collaborazione di aziende, Ordini professionali e Associazioni di categoria. Il tema guida di questa edizione sarà, un percorso pensato per offrire strumenti concreti a chi opera nel settore., organizzatore dell'evento, ha scelto Vicenza come centro nevralgico per il settore della tornitura, riconoscendone il ruolo strategico. La città è infatti parte di un distretto produttivo altamente specializzato, inserito in un territorio, quello veneto, che da solo rappresenta oltre il 20% della produzione nazionale nella subfornitura meccanica."Abbiamo scelto Vicenza perché, per posizione geografica e vocazione industriale, è storicamente uno dei territori più preparati e ricettivi all'innovazione", ha sottolineatoè una fiera biennale, chee si alterna a Fresatura Show, la prima manifestazione in Italia interamente dedicata al mondo della fresatura. Due eventi complementari che parlano alleaziende, in un linguaggio concreto, tecnico e orientato al futuro.