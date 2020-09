Forex, yen guarda a successore Abe

(Teleborsa) - Lo yen valuta l'indicazione del, destinato a sostituire Shinto Abe alla guida del Paese. Si tratta del suo numero due, segno che il partito liberal-democratico in Giappone sceglie la continuità, dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni anticipate dal Premier, per problemi di salute.L'investitura di Suga a Presidente del partito è stata votata oggi, come previsto, con una larga maggioranza di 377 voti a favore sui 535 complessivi. Superati abbondantemente gli altri due candidati, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l'ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba.Poco mosso il cross usd/yen che viaggia a 0,0094 dollari, con il biglietto verde che, dal canto suo, si prepara alla riunione dellache si avvia domani per concludersi mercoledì sera.