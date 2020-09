Officine M.T.M., in Sudamerica con supporto di SACE, SIMEST e Banca Generali

(Teleborsa) - Crescono le esportazioni della veneta, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di tubi elettrosaldati in acciaio e leghe di alluminio. Il supporto sinergico di– che insieme costituiscono il Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione del– insieme aha consentito a Officine M.T.M. di offrire a un cliente spagnolo una dilazione di pagamento a 5 anni a un tasso d'interesse fortemente competitivo, aggiudicandosi in tal modo unarelativa alla fornitura di un impianto automatizzato per la produzione di tubi in acciaio elettrosaldato per il sCiò è stato possibile, da un lato, – spiega Simest in una nota – grazie allaper il rischio del credito del cliente spagnolo e, dall'altro, grazie alin conto interessi a fondo perduto erogato direttamente all'esportatore, che ha permesso di minimizzare il costo finanziario dell'intera operazione, coprendo integralmente la differenza tra il tasso della dilazione pagato dal cliente spagnolo a Officine M.T.M. e il"La sinergia nel supporto di Sace, Simest e Banca Generali ci ha permesso di concludere con successo un'ulteriore commessa estera, garantendo contemporaneamente una copertura finanziaria vantaggiosa e competitiva – commenta–. Sono convinto che nell'ottica di una ripresa post Covid diversificata Paese per Paese, il ricorso a strumenti finanziari di questo tipo si rivelerà strategico per la competitività aziendale e la relativa presenza sul mercato"."Esportare diventa sempre più una priorità per le imprese italiane che vogliono crescere nel mondo e poterlo fare con il supporto di strumenti che minimizzano il costo finanziario dell’intera operazione ne aumenta decisamene l'efficacia, come dimostra quest'operazione –afferma–. Una misura strategica che permette alle piccole aziende italiane di rimanere competitive sui mercati internazionali, soprattutto nell'attuale situazione congiunturale di inasprimento economico e rafforzata concorrenza"."Siamo lieti di aver concluso questa operazione a supporto dell'azienda veneta Officine M.T.M. per lo sviluppo sui mercati esteri e nella fattispecie in Spagna – dichiara–. Con impegno e costanza siamo sempre al fianco delle piccole e medie imprese italiane con il supporto degli Export Coach PMI sul territorio, consapevoli di quanto l'export sia il motore dell'economia italiana e di quanto possa essere la chiave di volta della ripresa post Covid"."Il sostegno all'industria e all'impresa italiana nella complessa sfida dell'internazionalizzazione è uno dei motori che guida il nostro impegno concreto a supporto dell'economia reale. Siamo felici di aver affiancato Officine M.T.M. aiutandola ad aggiudicarsi questa importante commessa in un mercato strategico come quello spagnolo" dichiaraali.