Oracle vince la sfida per TikTok, Microsoft sconfitta

(Teleborsa) -vince la gara per le attività americane di TikTok e batte. La società di Redwood è pronta ad annunciare la app cinese come "fidato partner tecnologico" negli USA, scrive il Wall Street Journal, che cita una fonte vicina al dossier secondo cui .Il prossimo passo sarà l'approvazione dell'accordo da parte della Casa Bianca e della Commissione investimenti stranieri in USA.L'offerta di Microsoft per acquistare la cinese TikTok era stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance, alla vigilia della scadenza del 15 settembre, termine fissato da Donald Trump per la messa al bando della app che spopola tra i ragazzi.